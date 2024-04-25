警政署25日表示，近期發生數起員警自戕憾事，警政署長黃明昭責請各級幹部多關懷同仁，提升辨識高關懷人員的敏感度，發現異狀應積極介入處理，有諮商需求者協助轉介合作諮商機構，並要求關老師落實巡廻走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，鼓勵同仁善加運用。

警政署表示，為強化員警身心健康照護及自殺防治作為，近期已拜會衛生福利部及社團法人台灣自殺防治學會，並召開專家會議，經主管機關及專家檢視，現階段之員警心理諮商輔導機制，已結合專業人力，建立多元諮商管道，應善用現有相關資源。

警政署並於4月19日函請各警察機關落實建構「關懷文化」，營造組織互助氛圍，並透過推廣守門人概念、心情溫度計檢測、強化養成教育及在職訓練衛教課程等方式，期使同仁在遭遇挫折或壓力時，能夠自我覺察並尋求資源協助，以更健康的方式來面對及解決問題。

警政署指出，為使員警能在無受標籤疑慮下求助專業人員，紓解其心理壓力及情緒困擾，近年各警察機關均已遴聘心理師或身心科醫師提供「身心健康諮詢」及「委外預約諮商」服務，尤其「委外預約諮商服務」，同仁不用再透過關老師轉介，可以自行向各機關合作之諮商機構預約；另為落實保密機制，個案姓名係以代號取代， 晤談資料由心理師或諮商機構留存（不提供機關），相關服務流程及內容亦均予保密等作法，以提升同仁信賴感及使用意願。

為建構警察的心理健康文化，由管理層面發揮正向影響力，警政署2月23日的署務會報中，曾邀請台大醫院新竹分院廖士程醫師蒞署演講「從關懷文化談科學實證有效的自殺防治」，現場與會及全國視訊主官（管）約1600餘人，學習如何建構警察組織關懷文化、自殺預防工作、識別高關懷人員，以及透過真誠關心適時鼓勵並協助所屬

警政署長黃明昭並指示各級主官（管）關懷文化應從首長理念建構開始，逐級向下紮根，並強化同儕間之夥伴關係，建立信任及歸屬感，減少人際疏離感，期能發揮同儕互助力量，避免憾事再次發生。