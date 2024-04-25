桃園市楊梅警方4月針對轄區台1線、文化街、瑞溪路、新農街、楊新路、大成路等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13車輛噪音超標，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並令其立即改善。另外在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，今年度通報45件，環保局已裁罰33件。

其中有位重機騎士，因排氣管噪音檢測超標2次，已遭環保局依噪音管制法第8條裁罰共9000元，於23日第3度遭警方攔查，這次檢測終於合格，該騎士表示已被罰款罰到怕了，只好乖乖的改回符合規定之排氣管。

環保局表示：使用未認證排氣管即違反噪音管制法第8條公告之「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，並依同法第23條處新臺幣3000元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，未遵行者按次處罰。

楊梅警分局長張仁傑表示，警方於假日期間，每日深夜0至6時，針對轄內易發生聚集及危險駕車路段，均有規劃防制危險駕車及取締改裝噪音車勤務，並不定時以口袋封鎖方式進行包夾攔截、圍捕，強力取締飆車族，並將車號建檔，針對曾發生飆車車輛車主或駕駛人予以訪談、約制，如涉嫌違反刑法公共危險罪，即依法偵辦，打擊危險駕車氣焰，維護轄區民眾生命財產安全及環境的安寧。