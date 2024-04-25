台南鹿耳社區發展協會理事長蔡登進（右）特別選在4月25日當年鄭成功誓師東進台灣的這一天，前來金門邀請後豐港社區鄉親與洪氏宗親共同前往慶祝「台南400－鄭成功傳奇」活動。（于家麒攝）

台南鹿耳社區為重建鄭成功於西元1661年從金門出發、登陸台南鹿耳門，趕走荷蘭人收復台灣的這段光輝歷史文化，每年在鹿耳門溪口舉辦仿鄭成功船隊登陸活動，打造當年壯盛的軍容，重現登陸的軌跡，迄今已舉辦過14年；今年適逢「台南400」特別擴大舉辦規模，鹿耳社區理事長蔡登進更首度率團於今（25）日蒞臨金門後豐港社區，邀請時任鄭成功部將的洪暄與洪旭之後人及鄉親到台南同慶，同時交流兩地歷史並觀摩社區營造。

台南鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，為辦理2024年鄭成功傳奇，重現363年前鄭成功從金門發軍登陸鹿耳門之活動，特別選在4月25日當年鄭成功誓師東進台灣的這一天，前來金門邀請後豐港社區鄉親與洪氏宗親共同前往慶祝；在金門縣文化局長呂坤和、後豐港社區總幹事洪振益及和洪氏宗親粉墨登場、共同宣示「成功航向台南鹿耳門」，28日當天將在旌旗飛揚、鑼鼓齊鳴中，以壯盛的軍容完成「台南400-鄭成功傳奇」這難得的體驗。

據了解，明未清初隨著鄭氏王朝的興起，時任左柱國光祿大夫太子太師兵官戶官忠振伯（候）的洪旭為後豐港洪氏族人之先祖，於鄭成功攻台時，受命協同世子鄭經鎮守金廈兩地，擔負顯著的歷史要角；而363年前登陸鹿耳門的首艘戰艦先鋒官洪暄為洪旭之弟，同為後豐港洪氏宗族先祖，均與鄭成功有極深的淵源。

金門縣文化局長呂坤和表示，台南市鹿耳社區連續14年辦理模仿鄭成功登陸活動，今年首度邀請金門後豐港社區共襄盛舉，同時也讓兩地的歷史可以相互交流，喚起對先民的歷史記憶；也期盼28日前往參與的鄭成功傳奇活動的鄉親們能汲取社區營造的精義，和社區生態休閒旅遊心得，回來經營社區，增益金門。

鹿耳社區理事長蔡登進最後也表示，該社區向來重現鄭成功登陸活動，在突顯鹿耳門的歷史和地理位置的特殊性；而金門是延平郡王練兵、造船的重要據點，本次能獲得後豐港社區和洪姓宗親的熱烈迴響，積極的組團參與本次「台南400-鄭成功傳奇」活動，鹿耳社區十分感動與感謝；希望透過活動辦理的交流，讓更多人知道金門、鹿耳門的歷史、地理、軌跡、讓兩地情誼更為增進。