2024新北閱讀節於4月20日起跑，新北市立圖書館推出「FASHION FOR ALL 新北．構時尚」活動，以永續時尚為概念，在新北市府大廳打造「衣物交換站」，邀民眾一起來交換不再穿的衣物與不再閱讀的書，並寫下故事小卡，讓喜歡的人將它們帶走，希望翻轉大家對二手衣的印象，讓二手衣分享可以融入大家的生活日常，減輕對環境的負擔。

新北市圖表示，二手衣不見得是舊衣，可能是身材改變後，不再合身的心愛洋裝，也可能是打折一時衝動帶回家，但根本不適合自己。此次新北閱讀節「時尚再閱界」微型展，特別邀民眾一起來分享自己的「故事二手衣」，還可以將喜歡的帶走，希望延續衣物的溫暖故事及循環永續，創造時尚新價值。

除了衣物交換站，現場還有利用回收塑膠與海洋廢棄物打造的「織現新北」網美牆藝術裝置，再生毛線結合陶瓷、金屬、藍染等新北在地工藝媒材，透過纖維藝術家的創作，讓新北五條美學廊帶的城市多元色彩幻化為別出心裁的永續藝術裝置，更可以讓民眾透過拍照打卡認識時尚永續的環保概念。

「文化發酵槽」展區展示新北市29個行政區各自的特色。（新北市立圖書館提供）

市圖表示，新北市29個行政區各自有獨特的文化底蘊和生活風貌，「文化發酵槽」展區透過讓民眾尋找自己的「年度時尚色」，搭配選書，感受新北生活的獨特色彩。