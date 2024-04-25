為帶領新北企業品牌拓展國際市場，由市府經發局主導成立的「新北電商學院」25日指出，將推出「跨境啟航」計畫，包括提供「電商培訓系列課程」、「電商諮詢輔導」及「進階專案輔導-國際平台群聚陪跑輔導方案」。從網路頁面建置到廣告策略，藉由專業指導提升電商銷售能力並開拓國際市場。

「電商培訓系列課程」將培養電商基礎技能及進階行銷應用。「電商諮詢輔導」則是由40位專家學者組成顧問團隊，依據學員需求進行個別指導。至於「進階專案輔導-國際平台群聚陪跑輔導方案」，計畫協助10家業者上架國際平台。

新北市政府經發局長何怡明表示，新北電商學院自109年至今已輔導735家次業者，不僅陪伴業者度過疫情挑戰，更持續提供各類電商技術諮詢與培訓。

隨著經驗累積，何怡明表示，部分業者已準備擴展至國際市場，因此學院首次推出「國際平台群聚陪跑輔導方案」，提供顧問指導、培訓、回訓及成果驗收等全方位服務，協助學員上架國際平台並爭取訂單，攜手開拓海外商機。

經發局指出，「電商培訓系列課程」從境內到跨境電商所需技能，設定包含AI數位工具應用、產業趨勢行銷、平台優化及智能外貿等四大主題，更邀請到多家國際企業電商實務內訓導師，創造銷售破億元的業師-朱訓麒，以實戰為導向，提供最實用的技能培訓與經驗分享。

此外免費提供「電商諮詢輔導」服務，由官網及電商平台、廣告引流、B2C（Business to Consumer）、物流及金流等40位業界專家，為學員量身打造解決方案。

至於「進階專案輔導-國際平台群聚陪跑輔導方案」，經發局指出，將從學員中徵選10家潛力業者，由專家協助從體質盤點、發現問題，到量身打造最佳策略，培養全面性思維，進而優化品牌長期營運能力。