北富銀表示，從過往客戶諮詢中可以發現，不少民眾仍有低估退休後支出的情形，不僅較少考慮通膨、重症醫療及長期照護等風險，同時在金流規劃上，也多以政府退休金為老年主要收入來源，風險抵禦能力相對偏弱，一旦制度調整或發生意料之外的開支，就可能打亂整個退休計畫，甚至需要在高齡時重返職場辛勞謀生。

有鑑於退休規劃的重要性與日俱增，為提供民眾更多元靈活的準備工具，北富銀特別與富邦人壽合作開發新保險商品「美富優退」，提供55、60、65歲三個指定年齡選項，客戶可以依據自己的人生藍圖，自由選擇開始領取生存保險金的時間點，滿足在不同階段的保障和資產管理需求。

「美富優退」另一大亮點是生存保險金的領取機制，特別適合退休生活。投保後依條款約定計算如有可分配之年度保單紅利將以增購保額的方式給付，讓保障與資產有機會隨著時間逐年遞增；而在保戶指定年齡之前一保單年度屆滿開始還本後，保戶不僅有機會年領總繳保費10％以上的生存保險金，活到老領到老，最長可領到保險年齡屆滿98歲前，且保單的保障額度和保單價值準備金仍能維持一定水準，全方位保障保戶及其家庭的生活品質。

此外，隨著平均餘命的延長，長照需求和醫療費用增加，退休族需要更全面的保障，「美富優退」還提供生命末期提前給付保險金、完全失能保險金等保障，能分擔醫療及照護對家庭帶來的經濟壓力，讓晚年更有尊嚴。

北富銀指出，分析現有保險商品銷售狀況，會發現台灣民眾較喜好6年期繳商品，銷量佔比高達66％，而具備較高退休準備意識的客戶，也更傾向「延遲享受」，選擇65歲再開始還本，以延長資產積累的時間，提高後續還本水準。因此，針對不同需求的客群，「美富優退」提供了3年期及6年期兩種繳費選擇，保戶可依據自身財務狀況進行配置。

以40歲男性投保「美富優退」保額10萬美元、6年期繳為例，含轉帳及高保額折扣後，年繳保費約2.69萬美元，自65歲起可年領生存保險金1.7萬美元 ，給退休生活安穩的財務後盾。

「美富優退」不僅是能加強保障退休生活的保險商品，更是一份可適度分散風險並留愛照顧家人之長遠規劃方案，長輩可比照分年贈與為兒孫投保，既能減輕後代退休壓力，同時越早買還本水準高，若為0歲投保、65歲開始還本，還本水準達總繳保費的60％，讓資產穩健增長

即日起至6月10日期間，「美富優退」將由北富銀獨家銷售，有退休需求的客戶可聯繫北富銀各地分行或理財專員，運用合適的金融商品打造退休生活支柱，實現財富與人生的雙重保障，享受無憂無慮的金色晚年。