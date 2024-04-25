集保「股東e服務」平台整合包含電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）及股務事務電子通知（eNotice）服務。在金管會的政策推動下，上市、上櫃及興櫃公司已全面使用電子投票，去年電子投票率已達到60.51％，電子投票筆數更創新高達1,313萬筆。2021年eMeeting平台上線後，採用視訊輔助股東會的上市、上櫃及興櫃公司逐年增加，今年預估有109家採用，續創新高，股東可線上透過eVoting平台行使表決權，或以eMeeting平台參與視訊股東會，落實股東行動主義，更可有效減少碳排。

此外，集保eNotice平台已於去年6月上線提供公開發行公司股利發放電子通知服務，今年3月新增加ETF收益分配發放電子通知服務，除大幅降低發行人紙張、印刷及郵寄的使用成本外，投資人更可隨時透過平台快速地查看發放日、配息金額等多項資訊，不必再收到紙本股利通知單，也充分保障個人財產隱私。目前已有近50萬名投資人至eNotice平台同意並啟用電子通知，集保結算所也已協助上市、上櫃、興櫃及投信公司發送近75萬筆電子通知，落實環境永續政策。

另外，配合金管會「推動永續發展與公司治理」施政重點，2021年起集保即提供國際投票顧問機構Glass Lewis公司的投票建議報告予超過800家發行公司參考，並於去年制定我國第一分「ESG評等機構行為準則」，並推出投票逐案揭露系統等服務。此外，規劃今年底前推出國內第一套標準化的金融業範疇三分析工具，盼能成為我國市場參與者的堅強後盾，引導機構投資人資金投入，以鼓勵企業強化氣候變遷風險及因應ESG風潮。

集保董事長林丙輝表示，集保結算所持續打造股東e化服務生態系，提供投資人便捷數位化服務，並透過永續金融「4C服務」：氣候（Climate）、ESG評等與規範（Code）、盡職治理與遵循（Compliance）及公司治理（Corporate Governance），為市場提供多元的金融科技解決方案。

集保積極響應世界地球日，持續在台灣永續金融生態系中扮演關鍵角色，攜手發行公司及其股東，創造多贏局面，為2050淨零排放目標盡一份心力。