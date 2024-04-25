竣邦為國際運動及休閒品牌的合格布料供應商，主要從事機能性布 料之設計與研發，並協同供應鏈進行生產與加工。產品範疇包含滑雪、衝浪、戶外、休閒、運動、個人防護設備及工作服，客戶包含Nik e、Canada Goose、Lululemon、Burton等國際知名品牌。

疫後、通膨，竣邦指出，以台灣作為全球品牌接單及研發設計中心，多點布局，降低全球供應鏈風險，已成公司爭取訂單優勢。當客戶有需求時，可協同紗廠、織布廠、染整廠、後加工廠等供應鏈，生產製造品牌所需的機能布，且在全球品牌商調整供應鏈時， 可快速、準確交付。

除此之外，竣邦指出，去年已完成六個新客戶的設計開發，包含男裝瑜珈品牌vuori、歐美網紅潮牌alo、Under Armour、百年工裝品牌carhartt、ATHLETA、Fanatics等，目前都已正式出貨，都將成為今年營運成長動能。