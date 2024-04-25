5月報稅季節即將來臨！財政部今日表示，只要用網路或者手機報稅，就可以有抽獎的機會，最大獎可有20萬元，財政資訊中心預估，今年網路(含手機報稅)可望達到510萬件。

財政部為了鼓勵「網路取代馬路」，民眾採用網路報稅，今年持續推出「行動e報稅」的抽獎活動，總獎金上看465萬元。

財政部表示，納稅義務人在今年申報2023年度綜合所得稅期間，自行在國稅局以外處所使用網路報稅(含手機報稅)，或者符合是用稅額是算者自行到「財政部電子申報繳稅服務網」以線上回復或者語音回復確認或者登陸繳稅者，就可參加抽獎。

最大獎上看20萬元。此外民眾如果符合網路報稅抽獎條件且還是手機報稅，以e化方式繳稅或設定金融帳戶直撥退稅，可以再加碼抽「手機報稅加碼獎」、「e化退稅加碼獎」。

財政部表示，這次網路報稅的獎項相當豐富、中獎機會多多，也請民眾多多利用。