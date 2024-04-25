台北市萬華區艋舺公園位在名剎艋舺龍山寺前，但由於老舊、使用率不佳，且近年成為無家者的聚集地，因此台北市政府啟動改建計畫，預計以日本表參道的概念、耗資約1.9億元重新打造艋舺公園，25日再進都審會審查後決議修正後通過，不過由於改建案涉及國定古蹟，申設單位仍需將細部資料送交文化部審查備考。

艋舺公園始建於2005年初，位在艋舺龍山寺前方，但由於設備、建築老舊，當地不僅看起來相當蕭條，也充斥無家者；為翻轉景觀，北市公園處提出「艋舺公園景觀改善案」，規畫耗資約1億9915萬元、初步預計2025年底完工，不過由於後續還須修改送審資料，因此仍有變數。

根據申設單位所提出的艋舺公園改造計畫，預計透過中軸景觀串聯南北兩側廣場，並利用植栽設計視覺修正中軸傾斜問題、迴廊量體及造型輕巧化處理等，留存大部分迴廊結構並更新採光罩，且頂蓋採深色玻璃，並拆除南側部分迴廊打開視野空間，朝表參道的概念打造。

不過有委員指出，地坪鋪面全為黃色，須考慮是否容易髒汙、增加分割地帶改變地坪顏色，深色玻璃是否有遮陰、隔熱效果也要注意；新工處則提出南側新設廊道建議增加通行空間。

文化部代表也提出，艋舺公園北側廣場的「美人照鏡」水景，除增加淺水池規模，建議可以在範圍內設立意象解說牌，貫徹文化教育，也提醒申設單位讓未送交審查資料，需盡快送部審議。

最後台北市都發局副局長、都審會主席劉美秀裁示，這是萬華地區很重要的公共工程改造，很多萬華的民意代表都相當期許，提醒申設單位須注意步道淨寬、建蔽率以及綠覆率，中軸線建議盡量多做綠化，迴廊玻璃頂蓋的遮陰性以及耐熱性也需考量，全案修改後通過，後續申設單位需再將細部修正報告送都發局及文化部。