受到近年通貨膨脹影響，消費者物價指數（CPI）居高不下，近年屢屢突破2％警戒線，而依勞保條例規定，CPI累計達5％時就會依該調幅調整，勞動部25日公布，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年共8個年度請領老年年金給付、失能年金給付及遺屬年金將會調整，預估約有85萬名勞工受惠，調幅最高上看7.59％，雙雙創下史上新高，也因為此次調整，估計今年勞保年金支出要再增加76億元。

據勞動部公告指出，行政院主計總處於2024年發布2023年消費者物價指數累計平均為105.51，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年消費者物價指數累計成長率已達勞工保險條例所定的法定調整標準，因此各該年度依規定請領勞工保險年金給付，迄今仍領取中者，從2024年5月起依各該消費者物價指數累計成長率，調整年金給付金額。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，依勞保條例規定，CPI累積超過5％時就會調整，今年一口氣調整8個年度領取年金給付勞工、估計有85萬餘名勞工受惠，而因5月調整給付、勞工會在6月領取年金給付時領到2筆給付，其中一筆會註明的存摺摘要會顯示為「物價調整」。

陳美女提及，至於2011年、2012年、2016、2017、2018、2022年度及2023年度請領勞工保險年金給付者及2022年與2023年度請領勞工職業災害保險年金給付，因消費者物價指數累計成長率尚未達法定調整標準，2024年不予調整年金給付金額。

因此，目前僅有2022及2023年請領年金給付的勞工尚未因CPI累積逾5％而調整。

此外，職安署近日也公告指出，主計總處於2024年發布2023年CPI累計平均為105.51，與勞工職業災害保險及保護法施行前一年2021年的CPI累計成長率為5.51％，已達法定調整標準，因此請領失能照護補助的勞工，從2024年5月1日起，金額由每月1萬2400元調整為1萬3083元。