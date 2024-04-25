三五好友出門聚餐，結帳時分錢應該錙銖必較還是方便就好呢？一名網友透露，近日跟朋友聚餐時她先把帳單結掉，平分後每人餐費908元，但其中一人卻拿出千元鈔稱「找我100就好」，甚至還直接對其他人也這樣喊，讓她傻眼說「難不成先幫忙付錢的人注定要吃虧嗎？」

鄉民「Kaedeliu」昨（24）日在PTT女板表示，前幾天一行6人到餐廳聚會共吃了5千多元，結帳時其他人身上都沒有這麼多錢可以付款，他因此刷卡把整張單結掉，平均每人餐費為908元，其中一人因此拿出千元大鈔說「給你$1000，這樣你直接找我$100就好」，之後還對其他人喊「你們也都給她$1000就好了吧，這樣她比較好找錢」。

原PO提到，她本沒有多想，既然有人已經算好了就照做，但散會後其中一人把百鈔交回，稱「不用找我，這樣你先幫我們墊還多付錢耶」，她才驚覺這樣的分錢方式讓她吃了虧。

原PO指出，雖然她平常就是大方的人，不會計較幾塊錢，但通常的情況是自己會省去零頭方便別人找錢，如應找104元給她，她會主動說找100元就好，而不會為了方便導致對方吃虧，「好像有點怪怪的，一般來說這不是先去付錢的那個人有權利去跟其他人說要不要去掉尾數嗎？」

其他人看完後也說「這種我也會在意，我可以主動多付，別人不能主動要我多付」、「慷他人之慨，這種人以後不用聯絡」、「不是在意8塊錢，而是在意你怎麼主動占我便宜」、「大家都有一千塊，幹嘛要刷卡」、「會在意，少給是先墊錢的人才可以決定的」、「別人先付的我只會多給不會少給，最近跟朋友吃飯一人23xx，有人先結帳，我最後直接給2500」。