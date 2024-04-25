「蠟筆小新」園區則佈滿50多個逗趣可愛的小新、小白、肥嘟嘟左衛門等大型公仔。（Klook提供）

搶攻動漫迷市場，旅遊業者Klook推日本動漫聖地，包括《排球少年!!》烏野高校原型、《灌籃高手》平交道口、吉卜力公園新園區《超級瑪利歐》刺激賽車、動漫遊樂園「二次元之森」；香港迪士尼樂園則祭出「漫威超級英雄匯」，26 日起至6 月10 日，打造限定日間表演「超能覺醒：史達科技展保衛戰」及夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」，搭配度假區酒店推出多項的主題住宿活動， 搶攻漫威粉絲市場。

香港迪士尼樂園全新日間表演「超能覺醒：史達科技展保衛戰」搶攻漫威粉絲市場。（香港迪士尼樂園提供）

隨著高人氣動漫劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》上映，票房已突破1億4千萬，《排球少年!!》故事取材地多聚集日本岩手縣，包含男主角就讀的「宮城縣立烏野高校」原型「岩手縣立輕米高等學校」、在電視目睹王牌攻擊手「小巨人」爆發力而愛上排球的「舘坂電器商會」、烏野高校排球隊每天跑步訓練的「歷史民俗資料館」等。

日本「吉卜力公園」今年3月再添第5園區「魔女之谷」，全新園區中神還原《魔女宅急便》琪琪工作的麵包店、琪琪老家，可一窺《霍爾的移動城堡》中的霍爾城堡、蘇菲工作的帽子店等，其他4個園區也能讓旅客走進《神隱少女》、《龍貓》、《魔法公主》等宮崎駿經典動畫場景中。