0403強震增1死者！在花蓮太魯閣晶英酒店建教實習的黃姓高三生，當天搭巴士上班，卻遇到地震遭落石砸中雙腿，傷勢嚴重送慈濟急救，發出病危，搶救22天，至今天下午器官衰竭死亡。上騰工商代理校長游恩郎證實下午2時許得知這個噩耗，他說很遺憾離開了，校方將協助善後。

花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，全台有感，各地陸續傳出災情，據內政部統計，已造成17人死亡、今增加1人，目前仍有新加坡人持澳洲護照夫妻2人未尋獲。

死亡的黃姓學生來自花蓮縣上騰工商，參與太魯閣晶英酒店實習建教合作，他搭巴士通勤，0403當時突然發生地震，落石擊中車子，他不幸被落石砸傷雙腿，動彈不得，在車上受困一天後，被特搜隊員救出。

黃姓學生被救出時，腿部有多處開放性骨折，胸口也有受傷，傷勢非常嚴重，雖然送往醫院時還有呼吸心跳，但人已昏迷，且沒辦法自主呼吸，在慈濟醫院加護病房裝葉克膜搶救中。經過22天搶救，仍然不治。

代理校長游恩郎證實下午2時許得知這項消息，一些機關團體社福團體，如果要捐款，校方會提供帳戶、或代轉，黃姓學生將會從醫院送回家中，老師明天會安排學生去家裡關心，並安排同學心情輔導。

游恩郎說，「上週五就有發病危通知，其實小朋友大概心裡都有數了」，這消息讓全校都很遺憾。

他說，這次建教合作對象晶英酒店，因山區路況有風險，經過這件事，將暫時排除晶英酒店，校方也在跟教育部申請新的建教合作機構，原本要去晶英實習有二到三位學生，但事故之後學生還有家長基本上都不會去了，因為路程較遠，危險性較高。後續會持續關心學生與家屬。