國民黨立委傅崐萁26日將率團訪陸，預計將談及農漁產品銷陸、陸客等問題。陸委會副主委詹志宏25日於例行記者會上表示，行政部門無法要求他提出參訪計劃等，既然他是民意代表，就要對選區選民負責；但若涉及兩岸條例規範的政府公權力，在沒有事前經過授權之下就會無效。

詹志宏指出，若傅崐萁此行所談議題涉及兩岸條例規範的政府公權力，在沒有事前經過授權之下就會無效。詹志宏強調，對於兩岸交流活動，只要合於兩岸相關法規、維持對等尊嚴原則，以達到相互理解的目標推動，這些活動政府都支持鼓勵。如果能朝善意持續累積的話，對於兩岸之間的良性發展才有幫助。

民進黨立委提案修訂兩岸條例，規範立委赴陸須進行申報。對此，詹志宏回應，我方採取許多措施防範台灣的自由民主體制受到侵蝕或破壞，立委目前沒有列入政府的管制對象，陸委會尊重立法院基於職權所作決定，我們目標一致，都是要確保民主自由體制正常運作。

另方面，若上海派出副市長層級來台參加今年雙城論壇，陸委會是否拒絕？詹志宏指出，陸委會不是主管機關。他接著舉例，台北燈會也有陸方人員申請來台，這是例行交流活動、有一定規模與程序，在主管機關審核過程會比對過去案例、也認為沒問題，結果今年燈會是上海方面自動降低官員層級。至於未來北市府就雙城論壇申請陸方人員來台，主管機關會一起審查，那時才有准或不准的問題。

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑近日呼籲藍白應合作修反滲透法，詹志宏表示，反滲透法在去年大選競選期間，對於導正選舉風氣與防止中共介入選舉產生關鍵作用，並反問「誰會反對？」

詹志宏說，令人不解的是，有人去大陸回來就主張要修法，大陸國台辦也做出同樣訴求，「關聯性還要大家一起來推敲」。他說，推動兩岸交流不是去干擾、分化對方社會，我方面對中共種種做法必須要有防範措施，反滲透法證明是有效的預防性手段，將持續推動。