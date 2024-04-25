2024桃園桐花祭活動開跑，市府彙整超過90家客家餐廳，將桃園最棒的客家美食完整呈現。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

2024桃園桐花祭活動已於4月20日開跑，今年推出賞桐「953攻略」，結合9大賞桐祕境、5條賞桐示範路線及3重禮遇活動，目前依攻略來桃園旅遊賞桐人潮絡繹不絕，為向大家推薦客家好味，桃園市客家事務局長范姜泰基與龍潭區公所主任祕書呂秀枝，前往龍潭東庭客家菜館，享用粄條、米苔目、客家湯圓等米食，並提醒民眾賞花後別忘了來品嚐道地客家菜，從料理認識客家文化，品味濃厚人情味。

桃園龍潭東庭客家菜館已有30幾年歷史。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園各大祕境桐花已平均盛開超過6成，現在前往楊梅、龍潭、大溪、龜山、蘆竹等山區，遠看浪漫白花如同「5月雪」已鋪滿山頭，探訪步道間桐花如雪花般飄落，風景美不勝收，吸引大量人潮走入山林賞桐漫遊。

為方便遊客能輕鬆串連吃喝玩樂遊程，活動官網特別建置「賞桐食客好食推薦」專區，彙整超過90家客家餐廳，將桃園最棒的客家美食完整呈現，還有餐廳搶在桐花祭活動期間推出相關優惠方案，讓客家好味道不只是在地人獨享，也強力推薦給來桃園的朋友們能大飽口福。

主廚黃文慶分享，東庭客家菜館已有30幾年歷史，從小在父母親身邊幫忙，耳濡目染，再加上自己的興趣，造就一身好手藝，本店除了有美味客家佳餚，更有道地粄條、米苔目、客家湯圓等米食，對於食材使用絕對嚴格把關，當天製作食材都會銷售一空，絕對不會有隔夜販售的情形，歡迎各位好朋友來店裡享用客家好味道。

范姜泰基表示，從小就喜歡吃粄條、米苔目等客家米食，米食文化與客家人的生活密不可分，透過品嚐客庄米食，能更認識客庄傳統文化，不僅從各道米食特定的製作方法，展現客家人的智慧和巧思，美味的食物也讓人體會到客家族群對飲食文化的重視和傳承。

范姜泰基說，2024桃園桐花祭歡迎大家來桃園做「客」，賞桐953攻略多種玩法，除了走訪客庄體驗遊玩及享用最道地的客家美食外，更進一步從米食文化認識客家人勤樸及惜物哲學。更多活動資訊請查詢活動官網（https://hakkadata.tycg.gov.tw/15649/）及「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ty.hakka.tung）。