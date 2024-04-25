31歲大陸女星金靖，因在陸劇《雲之羽》中飾演大小姐「宮紫商」，受到不少粉絲喜愛，近日她突發文「一家四口一起迎接第五位家庭成員」，疑似暗示有寶寶了，讓陸網震驚「什麼時候戀愛的」。

金靖在微博發文「一家四口一起迎接第五位家庭成員」，並配上嬰兒、龍等表情符號，疑似暗示迎接龍寶寶，而她曬出的3張拍立得照中也可看到，一張是她、一張是戴墨鏡的男子，第三張照片是黑白兩隻小狗。

消息一出讓陸網炸鍋，因為她進演藝圈8年，從未傳出戀愛、結婚消息，因此網友都驚呼「什麼時候戀愛的」、「姐結婚了？」、「先恭喜再震驚」。其實，金靖之前就和動畫《畫江湖之不良人》編導舒奕橙傳戀情，不過她未否認緋聞，而男方也點讚她官宣懷孕的貼文，現兩人名字更登上微博熱搜。

以喜劇表演起家的金靖，2016年在綜藝《今夜百樂門》出道，曾登上春晚表演小品《機場姐妹花》，去年在《雲之羽》中飾演大小姐「宮紫商」，喜感演出受到不少觀眾喜愛。