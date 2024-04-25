「淡江大學工學院先進量子計算研究中心」25日舉行揭牌儀式，中心配備數台可攜式核磁量子電腦。（張鎧乙攝）

為了進一步提升自身科研能力，積極回應全球科技發展趨勢，並建立在未來全球科技革命中的前瞻和引領地位，淡江大學特別成立「淡江大學工學院先進量子計算研究中心」，並於25日舉行揭牌儀式。該量子中心的成立標誌著淡江大學正式邁入量子紀元。

「淡江大學工學院先進量子計算研究中心」25日舉行揭牌儀式，中心內部白板記錄滿滿計算公式。（張鎧乙攝）

先進量子計算中心隸屬工學院，將與理學院、AI學院合作。由理學院院長施增廉擔任中心主任，工學院暨AI創智學院與精準健康學院院長李宗翰擔任顧問，物理系助理教授吳俊毅則擔任執行長，人工智慧學系主任游國忠擔任副執行長，帶領研究團隊進行相關研究及應用推展。

淡江大學副校長許輝煌致詞表示，量子的計算速度非常驚人，他去年看到一則有關Google的新聞，內文說以量子電腦執行某一項計算的任務，傳統的超級電腦要花47年，Google的開發出來的量子電腦只需要6秒鐘，可想47年跟6秒中間巨大的差異。但這僅止於計算領域，背後還有很多研究的課題需要被解決。他期待中心成立可以由院長規畫執行方向，讓更多老師參與合作推展研究與產學，絕非單打獨鬥。

先進量子計算研究中心主任施增廉指出，此中心的頭在工學院，身體則在理學院，整個組織架構裡面，除了工學院院長李宗翰是顧問之外，結合物理系與數學系的老師，所以整個中心其實是結合全校有意參與這方面研究的同仁，近期的目標是培養學校的研究生，做量子電腦的一些基礎研究，讓淡江大學的在這方面的研究能夠提升上來。

淡江大學表示，該中心將積極申請並執行政府及本校重點研究計畫，並接受校外機構委託辦理研究計畫案，並已與國際相關研究機構與學者進行合作研究。量子計算機利用量子位元進行運算，可以大幅提高運算速度，並應用於加密、物流優化、金融預測、藥物開發等領域。