準總統賴清德今(25)日上午親自公布內閣第六波人事，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥、海基會董事長鄭文燦。媒體人黃揚明統計內閣名單，包括8女、22男，平均年齡為62.2歲。

賴清德本月陸續發布六波內閣人事名單，被認為晚於一般常識的發布時間，可能是經會見AIT主席羅森伯格後才能拍板。10日第一波新內閣人事，賴清德宣布，由民進黨前主席卓榮泰出任行政院長。卓榮泰會中也宣布行政院副院長為鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱。12日卓榮泰宣布第二波內閣人事，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（作家小野）。

16日發布第三波人事，國發會主委：資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清。經濟部長：崇越集團董事長郭智輝。金管會主委：國立政治大學商學院副院長彭金隆。工程會主委：前中油董事長陳金德。數發部長：中研院特聘研究員黃彥男。國科會主委：南台科技大學校長吳誠文。19日發布第四波名單：準衛福部長邱泰源，準環境部長彭啟明，準勞動部長何佩珊，準客委會主委古秀妃，準原民會主委曾智勇。

23日發布第五波人事：財政部長莊翠雲（留任），農業部長陳駿季（真除），海委會主委管碧玲（留任），僑委員委員長徐佳青（留任），主計長陳淑姿，人事長蘇俊榮（留任）。黃揚明從第二至五波分別統計平均年齡為61.3歲、62.2歲、61.25歲、62歲，都不曾低於60歲。

今(25日)最後一波內閣名單公布，黃揚明指出：外交部長林佳龍60歲，國防部長顧立雄65歲，陸委會主委邱垂正58歲，退輔會主委嚴德發71歲。合計公布30位內閣成員中，8女、22男，平均年齡62.2歲。另外，今天公布非屬內閣的其他國安兩岸團隊還包括：總統府秘書長潘孟安60歲，國安會秘書長吳釗燮69歲，國安局長蔡明彥57歲（留任），海基會董事長鄭文燦57歲。