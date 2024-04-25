不丹導演巴沃邱寧多傑執導新片《不丹沒有槍》，片中驚見「巨型陽具」。（海鵬提供）

知名劇作家賴聲川的不丹女婿巴沃邱寧多傑，2019年執導長片處女作《不丹是教室》，一鳴驚人入圍奧斯卡最佳國際電影，他的新片《不丹沒有槍》也擠進今年奧斯卡國際電影前15強。25日《不丹沒有槍》舉行試片會，巴沃和製片人妻子，也就是賴聲川女兒賴梵耘連袂出席，分享夫妻倆與賴聲川的互動，以及電影拍攝內幕。

《不丹沒有槍》劇情改編自真實事件，探討不丹國王如何讓國家民主化，巴沃表示自己每次寫完劇本都會給賴聲川看，稱岳父言詞很直白，不好的或者是不適合的都會直接告訴他，一旁賴梵耘則笑說：「我看到的可能已經是改過的版本。」

電影較特別的是以槍枝代表外來文化，而不丹特有的陽具崇拜則是代表在地文化，所以片中出現不少大型陽具雕像。巴沃解釋早年在不丹國內，陽具是很常見的擺飾，當時沒有人會覺得尷尬，後來因為網路發達、現代化之後，大家反而開始覺得尷尬，現在就越來越少見。

《不丹沒有槍》將於6月7日在台上映，此前已率先入選各大國際影展，讓巴沃在短短1個半月內，光是出席美國東西岸電影造勢活動就飛了5、6趟，簡直成了「空中飛人」，其中最讓巴沃驚喜的，是他後來到美國棕櫚泉國際影展宣傳，竟巧遇國際名導演陳英雄也來宣傳《火上鍋》，親眼見到偶像讓他興奮不已。