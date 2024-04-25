「法國小跑車」真的來台了！前NBA球星帕克（Tony Parker）今天（25日）下午抵達桃園機場，現場湧入近百名球迷熱情接機，就為了能夠第一時間要到帕克的親筆簽名。

前NBA球星帕克（Tony Parker）今天（25日）下午抵達桃園機場。（翻攝畫面）

前NBA球星帕克（Tony Parker）今天（25日）下午抵達桃園機場。（翻攝畫面）

帕克今下午抵達桃園機場，身影現身入境大廳，就引起現場接機的球迷熱烈歡迎，過程中球迷們拿出手機與帕克合影，帕克也親民的幫粉絲們簽名，然而現場記者向帕克詢問是否能簡單跟台灣球迷問個好就好，帕克並未多做回覆，直到後來要搭車離去前再次聽到同樣的要求，才微笑說：「哈囉！」

這是時隔4年後，疫情過後國泰與NBA再度攜手合作舉辦的盛事，「2024年國泰NBA國際高中邀請賽」，賽事將為觀眾帶來激烈的競爭，四校球隊將爭奪冠軍寶座。此外，知名的NBA球星帕克預計於27日在松山高中舉行球迷見面會，與台灣球迷近距離互動。帕克職業生涯中擁有4枚NBA冠軍戒指，6度入選NBA全明星陣容，於2023年入選奈史密斯籃球名人堂，是馬刺隊史的傳奇控球後衛。

國泰金控策略溝通部協理施君蘭表示：「國泰金控秉持『讓台灣接軌國際，讓世界看見台灣』的理念，致力於推動台灣在體育、藝文等領域的國際交流，希望透過此次賽事，讓台灣青年校隊獲得更多的啟發和成長。」