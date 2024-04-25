0403花蓮大地震釀嚴重死傷，高雄道德院主神太上道祖日前發爐，指示聯合全台上百家宮廟，4月26日至28日舉辦3天花蓮強震超渡法會。（柯宗緯翻攝）

0403花蓮大地震釀嚴重死傷，高雄道德院主神太上道祖日前發爐，指示聯合全台上百家宮廟，4月26日至28日舉辦3天「太上覃恩大超拔403花蓮地震及至今所有罹難同胞大法會」及「太上覃恩度生救苦禳災祈安祈福大法會」，法會後至少有2300桌普渡桌，供品若未領取，將代捐贈給孤兒院、低收入戶等弱勢族群。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持指出，過去國內外發生重大意外事件，包括921大地震、桃芝颱風水災、華航大園空難、88水災小林村滅村、日本311水災、高雄城中城大樓事件等，高雄道德院都聯合道教相關宮廟前往舉辦法會超渡亡魂及發放慰問金，每次少則數百萬元，多則5000萬元。

翁太明指出，這場大法會包括高雄鳳山北極殿、澳台中華宗教文化促進會、高雄港口慈濟宮等上百家宮廟都將參與，主辦單位及協助單位、贊助單位、法喜單位、愛心單位各自添油香，普度桌每桌1600元。

道德院表示，法會圓滿後，2300桌普渡桌可攜回家吃平安或轉贈救濟貧困低收戶、中低收戶或邊緣戶及孤兒院、養老院、殘障孤獨者等。