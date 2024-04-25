金門一名許姓男子誤信假投顧老師，飛台5次面交慘遭詐騙884萬，血本無歸。(圖／警方提供)

金門一名許姓男子於去年9月間，收到LINE自動跳入一位自稱投顧老師賴憲政的交友訊息，加入好友遂不斷慫恿他至一個名為GoMarkets的投資APP開始投資；許男從去年9至12月間依指示5度搭乘機飛往台北的銀行內提領現金，當面交給詐騙集團成員，後來許民要提領現金未果，始驚覺可能已遭詐騙才至金城派出所報案，但畢生積蓄已被騙光，總計損失約884萬元。

金城分局指出，經調查該詐騙投資以「飆股」、「比特幣」及「原油」為標的，一開始許民抱持者觀察月餘不敢投入，但詐騙集團於群組內利用其他假投資人名義鼓舞許民信心，並慢慢以幣別投資教學引導許民掉入陷阱，5次面交總計損失884萬餘元，血本無歸。

金城警分局長陳盈元呼籲，投資市場波動大，容易讓人引發賺錢的慾望，惟目前詐騙手法已進化為多元化，且假可亂真容易讓民眾誤信為合法的投資管道，雖以名師投資為名，卻是詐騙集團假借他人名義所成立，若真要投資前也要停、看、聽，親自至實體證券公司開戶，多一分小心才能守住自己財產。