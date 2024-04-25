在美國國務卿布林肯對中國進行訪問之際，據美國之音報導，美國貿易代表辦公室當地時間4月25日發表有關智慧財產權保護和執法的《特別301報告》，繼續把中國列入優先觀察名單。這份名單中，上榜的還包括：阿根廷、智利、印度、印尼、俄羅斯和委內瑞拉。這份名單與去年的優先觀察名單是一致的。

報導稱，該辦公室的一位高級官員說，美國對中國有關智慧財產權的保護與執法仍然存在嚴重的關切，包括改革步伐緩慢。美國還密切關注中國實施美中第一階段貿易協議的進展。

美國貿易代表辦公室今年的《特別301報告》，在對美國一百多個貿易夥伴在智慧財產權保護與執法情況進行評估後，把七個國家列入優先觀察名單，即這些國家在智慧財產權保護、執法或市場准入方面存在嚴重問題。這七國分別是：阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯和委內瑞拉。

美國貿易代表辦公室的一位高級官員24日在對媒體進行的背景吹風會上說，就中國而言，在智慧財產權保護和執法方面仍然存在許多嚴重關切。具體情況包括中國的改革步伐在2023年仍然緩慢。

這位高級官員說，「利益相關者承認有一些積極的進展，但繼續對修訂後的刑法、版權法和專利法的實施表示關切。利益相關者還提出了技術轉讓、商業秘密、惡意商標、假冒、網絡盜版和地理標誌等長期存在的問題。」

這位官員還表示，中國官員把智慧財產權與中國的市場主導地位聯繫起來的聲明仍然引起強烈擔憂。美國也將密切關注中國在履行美中第一階段貿易協議的進展。

在這份報告發表之際，美國國務卿布林肯正在中國進行訪問。他此行中將會提出美國對中國貿易行為的擔憂。