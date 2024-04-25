金管會今天（25日）宣布，調降旅平險「意外死亡及失能給付」費率10％，7月起上路，也就是7月起產、壽險公司賣的旅平險保單都適用。以國外旅遊5日、身故保額1,000萬元的旅平險為例，保費可省60元。

金管會約每三年檢討一次旅平險的「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率，上一次檢討是2021年，也是調降「意外死亡及失能給付」費率10％，這次再調降「意外死亡及失能給付」10％，是連兩次調降。

以個人規劃國外旅遊5日為例，如果投保意外死亡及失能保額 1,000萬元，並附加意外醫療保障100萬元，保費將從現行的上限779元，7月1日起保費上限則為719元，調降金額為60元。

保險局副局長蔡火炎表示，產、壽險公司的旅平險都適用，從2021年調整後，一直到現在觀察損失經驗，認為有調降空間，基於穩健原則、兼顧消費者權益，因此決定費率調降10％，民眾同樣的保費預算，7月起就可以買到更高保額。

蔡火炎也表示，目前大部分產險、壽險公司都有在賣旅平險，調降的是費率表，不是調整發生率上限，所以整個費率表下降後，所有保險公司的旅平險在7月用新的費率表，因此保費就要跟著降。

因新制7月上路，蔡火炎表示，民眾旅遊有其規劃，旅平險會搭配旅遊行程購買，如果有規劃在7月後旅遊，可以7月後再買，但上半年要去旅遊的，還是最好用現行費率。