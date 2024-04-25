御盟集團25日表示，御盟國際驛館2022年落成，酒店式公寓的經營型態，與餐廳結合，提供一站式的服務，廣受商務人士的喜愛，適逢周年慶，「S･S･A･W 四季餐廳」與台北經典茶飲品牌SMITH ＆ HSU 攜手合作，消費者可以在「SS Pâtisserie夏・精品甜點」，透過聞香的步驟，點選喜歡的茶款，讓細緻的感官體驗，營造生活美學。

御盟集團說，四季餐廳也在5月1日到6月30日，推出各式優惠，包括「SS Bar春・星空餐酒館」，單筆消費滿一萬元，贈送木橋紅酒乙瓶，「SS Pâtisserie夏・精品甜點」馬卡龍買四送一；「AW Restaurant秋・現代法餐」每滿四人用餐，即贈葡萄氣泡飲乙瓶；「AW Café冬・極光咖啡廳」呼應年份27，身分證字號內有2或7數字者，可享手沖咖啡72折。豐富的優惠方案以及品牌合作，讓消費者感受精緻的生活氛圍。