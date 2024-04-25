新北市衛生局接獲民眾檢舉軒榮公司疑似將過期日本和牛重新包裝販售，隨即派員稽查，24日至軒榮公司位於汐止的冷凍倉儲查獲貯存牛油及牛邊肉等產品共約1000公斤，標示賞味期限為去年10月至今年3月，衛生局將現場1000公斤產品全數封存，限期業者提具證明以釐清是否有過期包裝販售違規情形，若違規屬實最重可處2億元以下罰鍰。

業者表示，原牛肉塊以冷藏進口後於冷藏有效日期內進行分切並改以冷凍保存，並可提供日本原製造業者的牛肉冷凍2年有效評估資料，堅稱貯存牛油及牛邊肉依原廠提供的文件尚未逾期，但因現場無法逐批提供各產品的原進口資料，且產品包裝標示的有效日期亦無法與原製造日期進行勾稽比對，衛生局仍認有疑慮，故仍予以封存，待業者提具相關資料後釐清。倘業者後續未能提具文件，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款及同法第44條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者於臉書聲明強調，公司所販售商品皆爲《合法合規》的肉品，效期内轉冷凍商品皆是依照法規進行，且定期自主送檢驗，確認安全無虞。所有販售的肉品皆可朔源查詢到相關牛隻資料及生產時間、加工時間，有任何疑慮皆可與我們聯繫查核。如有不實舉報，或散播不實言論，公司將全力配合稽查核辦，並且保有法律追訴權。

衛生局表示，經初步調查供應予餐飲業者為冷藏肉品，衛生局於冷藏庫內未查有逾期產品，冷凍肉品主要於門市及官網銷售，本局亦同步通知所在地衛生局協助釐清，並責令業者提供銷售資料。

衛生局進一步說明，曾於去年8月針對該公司查核肉品製造及標示，未查有逾期及竄改標示情事。但依據本次情資得知該公司另有冷凍倉儲，立即前往查核，針對該公司未於食品業者登錄平台登載其倉儲地點，已命業者限期完成登錄，倘屆期仍未完成，可依食安法第8條第3款及同法第48條可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。