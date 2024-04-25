亞洲商法雜誌（Asia Business Law Journal，ABLJ），近日發布台灣頂尖百位律師（The A List-Taiwan's Top 100 Lawyers），國巨律師事務所幸大智律師因在一般企業法務事務、跨境投資及併購、爭議解決領域具有高度專業性，受到肯定脫穎而出。而這也是幸大智第5次獲得台灣頂尖百位律師的殊榮，為台灣中生代律師中的代表人物之一。

幸大智是首位能同時獲得CBLJ頂尖大陸百位律師（自2016年至2018年），及ABLJ頂尖台灣百位律師（自2019年到2024年，其中2020年及2021年因疫情未為辦理）榮耀的律師。幸大智迄今已執業達30年，是在台灣較早期即專業投入非訟領域的律師，並以公司商務、公司治理、併購，及跨境投資與紛爭解決為律師執業的主軸，且是少數能同時結合法律、會計及財務知識背景的律師。

ABLJ是總部位於香港的法律評鑑專業機構「Law.Asia」，以旗下ALLJ、China Business Law Journal （CBLJ）和India Business Law Journal分別針對亞洲律師事務所和律師進行研究及評估，並推薦年度清單和指南。每年針對亞太的司法管轄區域法律市場提供公正的評論和見解，許多大型企業、商務人士將「Law.Asia」的年度評鑑作為選擇公司常年法律顧問的關鍵資訊。