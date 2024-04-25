經濟部長王美花520後「第二春」，確定要去台新金控出任獨董，而非先前傳出的政委，或經濟部外圍財團法人外貿協會董事長。知情人士表示，因為其夫婿顧立雄早早就被鎖定國防部長一職，所以王其實很早決定婉拒公部門與法人相關工作，只願選擇去民間服務，主要是避免夫妻同在內閣遭人非議，也不想個人造成新行政團隊困擾。

經濟部長下來後，去企業當董事的多不勝數，最近的前行政院長、前經長沈榮津就是一例，先去台灣金控，還當董事長，5月才要轉去傳產東元電機當獨董。

王美花因在蔡政府任內擔任經長長達4年，在賴政府改組前，就傳確定下台，只是轉任何處各種說法都有，包括留在內閣擔任政委、國發會主委，或去被視為好缺，資源豐富的外貿協會董座，都有點名。

不過當顧立雄出任國防部長消息出來後，外界大抵就知道王留在內閣機率低。知情人士說，王美花當然比誰都早知道顧轉任國防部，因此很早就決定經長位置退下後轉去民間，謝絕任何公部門與法人相關工作。

主要是王並不想夫妻同在內閣之中，遭人非議，帶給新政府行政團隊困擾。至於為何不去製造業當獨董，而選擇金控？主要是有「旋轉門條款」限制，公務員離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內與職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理或顧問，所以無法轉去經濟部督導的製造業與科技業。