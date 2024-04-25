兒童美術館4月3日起開館試營運，每逢假日都擠爆，但議員擔憂4個月後開始收費卻比北高還貴，恐淪蚊子館，也呼籲充實展覽內容避免淪為大型親子館，文化局長邱正生表示，已滾動檢討發號碼牌控管人流，並提後舒適候位區，並打包票熱潮不會消退，未來展覽會更豐富。

兒童美術館試營運以來人潮絡繹不絕，吸引6萬人次參觀，議員認為對提升整體文化及兒童美術水準有很大幫助。（文化局提供／蔡依珍桃園傳真）

議員梁為超、黃崇真說，兒童美術館試營運以來人潮絡繹不絕，吸引6萬人次參觀，對提升整體文化及兒童美術水準有很大幫助，建議串聯橫山書法館、青塘園，跨局處合作將人潮留在青埔，不過議員楊朝偉和錢龍都擔憂試營運的人潮是衝著免費而來，4個月後門票100元遠高於台北跟高雄美術館，恐淪蚊子館，呼籲要有明確定位和清楚的策展方向，不要變成大型親子館。

議員彭俊豪則提到，兒美館好評不斷，已成熱搜親子景點，有效提升桃園形象，但假日人潮爆量，候位要等逾200號，進去更是每樣都要等，影響參觀品質與體驗，且周圍缺乏可以安撫兒童區域，互動設施不足淪為互搶難免發生意外。議員謝美英提醒日本建築師山本理顯曾在開幕喊話細部設計未臻完善，甚至傳出現況與競圖不符的爭議，且民眾反映占地廣大，公共功能卻不足，應檢討改進。議員舒翠玲則提醒，藝術館的恆溫、恆濕、電力備援和保全防盜系統都很重要，避免造成藝術品損害。

議員詹江村則提醒，兒美館服務主體是兒童，但步道石頭粗糙尖銳、互動展區有圖釘等，都有風險，未來展覽務必考量安全性。議員黃敬平則批評，互動設施和停車空間都不足，恐淪青埔人惡夢。議員王珮毓則感嘆民眾期待落空導致Google評論僅剩3.2顆星，抱怨內容空洞、動線不佳、等候時間過長、蚊蟲滋生等問題，喊話趕快找到美術館長，不要再用代理。

兒美館假日人潮爆量，候位要等逾200號，進去更是每樣都要等，民眾抱怨影響參觀品質與體驗。（民眾提供／蔡依珍桃園傳真）

兒美館假日人潮爆量，候位要等逾200號，進去更是每樣都要等，民眾抱怨影響參觀品質與體驗。（民眾提供／蔡依珍桃園傳真）

邱正生說，因應人潮眾多，透過抽號碼牌控管人流，並開放演講廳播放親子影片當候位區，展區也設場次管理維持參觀品質，重申試營運免費到9月1日，籲旅客分散參觀時間，未來18歲以下、65歲以上維持免費、市民5折，未來展覽也會更豐富，藝文界也都很期待，有信心仍會吸引親子造訪，他也強調兒美館展示與教育活動皆順應兒童發展階段、啟蒙兒童藝術學習、連結桃園在地特色，與單純互動的親子館大不相同。