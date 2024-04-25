宜蘭縣政府今（24日）上午10時在蘇澳鎮武荖坑風景區，舉辦「模範勞工表揚大會」，縣長林姿妙表示，「宜蘭有你們真好」。另，勞工持工會會員證或員工識別證即可免費遊綠博。其中，來自泰國的朋砂，來台已9年，精通中文，協助同仁掛號、信件翻譯等，並創建泰國少數民族FB社群，幫助相關族群。

來自泰國的朋砂，來台已9年，精通中文，協助同仁掛號、信件翻譯等，並創建泰國少數民族FB社群，幫助相關族群。（吳佩蓉攝）

縣府今表揚113位模範勞工，分別為企（產）業勞工組42名、職業勞工組56名及藍領外國人組15名；另藍領外國人組國籍則包括來自印尼、越南、泰國及菲律賓等。林姿妙頒贈每人愛心禮券及獎狀，肯定不同國籍、不同文化的勞工，對宜蘭經濟發展的努力與付出。

縣府表示，五月是屬於勞工的月份，5月1日勞動節當日，勞工持工會會員證或員工識別證即可免費遊綠博，歡迎所有勞工攜家帶眷至綠博遊覽，除了感謝勞工朋友在職場上付出的辛勞，也實踐工作與生活平衡的精神，透過適時的紓壓，提升勞工心理健康，並增進工作表現。

今藍領外國人組模範勞工41歲的BEKAKU PONGSAK，中文譯名朋砂，來自泰國，9年前來台工作時，利用網路平台跟書籍學習中文，精通聽、說、讀、寫，目前在燿華電子宜蘭廠擔任宿舍管理員，協助80多位泰國移工與公司的溝通橋樑；另在縣府舉辦的外國人球類競賽中，自行購買球衣贊助同仁參加比賽。

朋砂在泰國創辦的FB社群，由擔任律師的姊姊提供當地弱勢族群法律諮詢，他熱心助人精神及出色的工作能力受到公司肯定，遂當選今年模範勞工；他說有機會想帶家鄉的太太和3個子女到台灣旅遊。