中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄25日表示，境外資金回台專法管制將屆，房市添3,000億資金流入不動產，加上ESG浪潮帶動的綠色通膨、水電雙漲帶動的通膨效應、股市財富效應，以及震後的耐震需求提升四大力道，將帶動房價易漲難跌，未來五年房價仍有10～15％的漲幅空間。

林正雄25日獲全球公益聯盟頒發金質勳章，他並發表對房市展望看法，林正雄指出，2019年上路的境外資金匯回管理運用及課稅條例，限制資金回台五年內資金不得購買不動產，第五至七年可逐步提取，隨著首波管制將到期，以目前匯回達3,351億元估算，相當於管制鬆綁後可創造上兆元不動產潛在購買力，這將對未來房市帶動更多活水。

林正雄表示，目前與不動產市產相關的12個經濟指標，包括外銷訂單總額、景氣對策信號、台股加權指數、消費者物價指數、消費者信心指數、住宅貸款餘額等，全部都是正向發展，顯示房市景氣不錯，特別是股市高點，股市獲利資金轉進房市，對不動產市場的影響相當巨大。

新青安今年第一季就有1.7萬戶申貸，總金額超過1,300億元，顯示剛性購屋需求強，近期建商大力購地，第一季土地市場交易規模年增135％，未來會形成強大的推案動能，下半年如果有降息機會，市場會更蓬勃發展。

不過近三年來，房市經歷過房地合一稅2.0，實價登錄2.0、平均地權條例修正與囤房稅2.0四個打房政策，央行及金管會七次打房限縮，林正雄認為，所有衍生的成本增加，最終都有剛性自住需求被迫買單，建議政府減少控管力道，尊重自由市場機制，鬆綁信用管制，讓重稅惡法退場。