第六波新政府人事公布，國防部長由國安會秘書長顧立雄轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍轉任。媒體人黃暐瀚表示，顧立雄受總統蔡英文完全信任，如今變成準總統賴清德的第一任國防部長，這有兩層意義︰蔡規賴隨、美國同意。

黃暐瀚今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，顧立雄確實讓大家很驚訝，這是他的本事。人權律師、不當黨產處理委員會主委、金管會主委、國安會秘書長，現在還可以當到國防部長，這就是「請支援收銀」，他什麼都能做，這也代表顧立雄受到總統蔡英文的完全信任。

黃暐瀚指出，如今顧立雄現在受蔡英文信任，變成準總統賴清德第一任國防部長，有兩層意義︰第一個是蔡規賴隨，就是蔡英文的人繼續沿用︰第二個就是，這個位置包含外交部長、陸委會主委跟國防部長，都必須是美國方面點頭的人，第一任只要賴清德沒有很抗拒，蔡英文OK、美國也OK，那就是他了。