張本渝推廣樂齡瑜珈，左為眼球先生。（王思穎攝）

張本渝為銀髮族設計適合的瑜珈伸展。（銀色星球南機場提供）

48歲女星張本渝今（25日）參加「銀色星球南機場」長者藝術計畫活動，以瑜珈老師的身分帶領長輩運動。她和台美混血男友遠距戀愛3年多，2人雖3年沒見面，但平常靠視訊煲愛，她瑜珈課招生不順，都會打電話和男友訴苦，談到結婚計畫，她賣了關子，露出神秘微笑說：「拭目以待！」

她先前凍卵的卵子將在今年到期，男友7月也要來台見面，很有懷孕的機會，但張本渝卻坦言2人其實對不生小孩有共識，「真的不是高大上，但我不是那麼想生小孩，覺得真的環境不太好，我會擔心，我越來越不想生，男友是覺得最好不要有小孩。」至於結婚計畫，她賣關子說：「這個可以保密一下！有在討論結婚，但還沒求婚，他有大概詢問，有確定會跟大家講。」

已考取3張瑜珈師資證照的她，目前固定每週六開課，卻因時段問題招生不順，張本渝嘆氣自嘲18歲就出道，沒當過上班族，像是不知人間疾苦，「我自己的想法是大家週一到週五上班，禮拜六可以來舒緩，但我不知人間疾苦，禮拜六招生意外的差，只有1到3個人，我好難過！」加上自己在社群分享都吸引上千人按讚，卻沒有人實際支持，讓她有些灰心，最多只有3個學生，為此有些喪氣，跨海打給男友訴苦說：「我是不是很爛的老師？」

但72歲母親都會到場支持，本以為母親是最資深的學生，沒想到有機會指導95歲的奶奶。她也特別為這些平均80歲高齡的銀髮族同學們，設計了符合他們身體狀況的樂齡瑜珈，運用生活環境常看到的桌子、椅子，搭配容易執行的動作，幫助同學們做居家伸展，保健身心。長者們幾乎都是頭一次接觸瑜珈課，紛紛表示自己竟然如此幸運，可以跟電視上的明星一起學習，張本瑜則笑說：「看到這麼多有活力的樂齡同學，讓自己好像頓時回到小時候，身心都跟著年輕青春起來！」