研究發現，人工甜味劑「紐甜」（Neotame）會削弱腸道功能，嚴重損害健康。即使只少量攝取，也可能引發腸躁症、胰島素阻抗，甚至敗血症。

紐甜開發於2002年，是世界上最甜的人工合成甜味劑，甜度高達蔗糖的7000至13000倍。因為口味最接近蔗糖，常用於飲料、口香糖和甜品中。

研究發現，紐甜可能會導致「腸道內好菌」病變，導致腸壁部分上皮屏障破裂，從而損害腸道對健康構成威脅。若是細菌進入血液，可能造成一系列問題，例如腹瀉、腸炎甚至敗血症等感染。

研究團隊指出，本次研究首度證實紐甜對腸道菌群具有破壞性影響，先前的研究已經證明阿斯巴甜、三氯蔗糖等常見甜味劑也會對人體造成相同的負面效應。

研究資深作者、英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）教授奇希格（Havovi Chichger）強調，即使攝取少量紐甜也可能有害。 她表示，超低濃度的紐甜（可接受每日攝取量的10分之1），也會破壞腸道屏障，並可能導致腸躁症和敗血症等問題。

歐洲食品安全局於 2010 年裁定紐甜「可以安全使用」，此後得到35個國家的正式批准可用於食品製造，但基於本項研究提出的證據，歐洲食品安全局目前正重新評估紐甜的安全性。

以上研究發表於期刊《營養學尖端》（Frontiers in Nutrition）。