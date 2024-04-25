柳營奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王彥中說，感染胃幽門螺旋桿菌，症狀和胃食道逆流相似，卻可能潛藏癌症風險，若發現應及早治療。（張毓翎攝）

許多人都有腸胃道功能方面問題，有可能是胃食道逆流、胃炎或潰瘍，但不能排除有隱藏胃幽門螺旋桿菌的感染。柳營奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王彥中說，感染胃幽門螺旋桿菌，症狀和胃食道逆流相似，卻可能潛藏癌症風險，若感染未治療，未來發生胃癌及胃淋巴癌的風險會大幅提升。

王彥中指出，一位年約60歲的男性上門診主訴，最近常覺得胃悶悶的、有灼熱感，常有腹脹、打嗝，有時飯後會有噁心感，食量也比平常少，易有飽足感；經接受胃鏡的切片檢查，確定有胃幽門螺旋桿菌的感染，依醫師指示改變飲食習慣與接受藥物治療後，症狀明顯改善，檢查也呈現陰性。

他表示，超過8成的幽門螺旋桿菌感染者沒症狀，有些人因感染導致胃粘膜發炎，約2成患者進展成慢性胃發炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍，出現腹痛、腹脹、消化不良、食慾不振、噁心、嘔吐、體重減輕、打嗝、黑色糞便等症狀；一旦感染未治療，未來發生胃癌及胃淋巴癌的風險會大幅提升，早期診斷、早期治療應可避免病變的產生。

他說，要根除胃幽門螺旋桿菌，目前第一線治療建議使用10至14天的鉍劑四合一；少數病人服用藥物後，會有頭暈、腹瀉、口中金屬味覺、過敏等副作用；停藥後，不適現象也都會隨即消失；倘第一線治療失敗，使用其他種類之抗生素進行第二線治療。

他說，預防胃幽門螺旋桿菌感染，要維持良好的衛生飲食習慣，飯前和如廁後都要以肥皂洗手，採行公筷母匙分食，盡量避免路邊不潔飲食等，就可避免吃下受幽門螺旋桿菌汙染的食物或飲水。