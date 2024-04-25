藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年斜槓當起YouTuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓；今（25日）她突公開一張雙人照，配文超級甜，讓外界猜測是公開戀情。

薔薔今（25日）在社群貼出一張照片，配文：「直到視線變的模糊，直到不能呼吸，讓我們形影不離」，文字是林憶蓮〈至少還有你〉的歌詞，圖片是一張雙人自拍，兩人在飛機前合照，雖然經過AI處理，但可以看出薔薔身邊的男生身材精壯，戴著眼鏡和帽子，看起來應該十分帥氣。

薔薔表示馬賽克男是固定伴遊。（圖／翻攝林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

貼文獲得1.9萬人朝聖，好姐妹何妤玟都說：「我想看他」，不少粉絲猜測薔薔這是公開認愛的前奏，直呼：「如果薔薔爸認可的應該很ok」、「賀成交」、「喔喔，戀愛中喔」、「恭喜！恭喜找到男朋友」、「平時有在旅遊的影片出現，像是很正常的男生！祝福！」、「薔薔開心，我們就開心，祝幸福」、「一直看到影片有神秘人～終於公開了嗎？恭喜恭喜」、「感覺很帥啊啊啊」、「會讓妳post，他一定很棒」。

薔薔近日才在YouTube提到馬賽克男的身分，她回答：「就是我們旅行的固定伴遊，偶爾旅行會出現，我的頻道裡面還蠻多伴遊的，如果大家喜歡或是有興趣的話，也可以推薦不同的伴遊」，聽到別人誇伴遊屁股很翹，薔薔露出微笑直呼：「伴遊怎麼會找不好的勒？」影片中沒有明講和伴遊的關係，恐怕還要等薔薔自己主動公布了。