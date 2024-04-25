4月26日雨情提醒。（氣象署提供／陳祐誠台北傳真）

受鋒面影響，交通部中央氣象署今陸續針對苗栗至台東發布大雨特報，高屏地區則為豪雨特報，60分鐘最大降雨量則發生在嘉義縣東石鄉。氣象署提醒，明日中南部雨勢仍強，而今明2天遇到大潮，南部的低窪地區要提防積水。

氣象署預報員林定宜指出，今日清晨和下午各有1波強對流系統移動到台灣西半部地區，天氣不穩定，60分鐘最大降雨量出現在嘉義縣東石，達63.5毫米。高雄燕巢地區在清晨則出現強陣風，氣象署觀測到2道12級強陣風。

因降雨關係，各地溫度都不高，在26至29度之間，溫度相對舒適。今晚至明天西南風明顯增強，天氣不穩定，中南部地區降雨範圍廣、雨勢明顯，降雨空檔少，有局部大雨或豪雨發生的機率；北部及東北部地區也可能有局部大雨。

林定宜說，今明2天剛好遇到大潮，南部低窪地區要提防積水。

周末鋒面持續影響台灣，不過逐漸減弱，降雨與周五相比較趨緩；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，且西半部地區仍有機會出現局部大雨，其他地區降雨空檔長，不過降雨機率仍高。