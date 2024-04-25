大陸一名蒙姓正妹找到一間民宿長期居住，結果跟民宿裴姓老闆日久深情，兩人隨後發展成男女朋友。沒想到蒙女背著男友老闆，在民宿下海接客賺錢。裴男發現後不但不分手，還跟女友合夥一起賺錢，打算把事業做大，把民宿變成企業淫窟。

大陸警方逮捕的涉嫌人。（圖／翻攝微博）

根據《紅星新聞》報導，這起假借旅遊名義，入住街邊公寓民宿，看似正常旅遊住宿，沒想到暗藏「玄機」。近日，大陸蘭州公安成功搗毀一隱藏在民宿內的色情交易淫窟，抓獲賣淫嫖娼人員16名。審訊過程中，嫌疑人蒙女供述出上述所有事實。

2023年8月，蒙女以來蘭州旅遊名義，長期入住城關區一民宿，該民宿由裴男負責日常管理，二人逐漸熟悉後發展為男女朋友關係。蒙女一邊與裴男交往，一邊背著男友通過網路拉客招嫖幹起了「老本行」。裴男在發現女友的「撈金生意」後，不但繼續與她保持情侶關係，還為蒙女提供免費住宿，要求合夥將特殊服務「事業」做大做強，雙方各取所需。

為了賺錢二人一拍即合。蒙女隨後將她的「好姐妹」全部都聚集到民宿中，並通過三名男子在網上發布色情服務資訊，吸引客人上鉤，再通過微信等軟體介紹賣淫女性。

大陸警方逮到的同夥。（圖／翻攝微博）

蘭州市公安局城關分局在網路巡查中發現這情況後，警員立即展開跟監偵查，取得證據後，發現該色情賣淫團體，以裴男和蒙女為首，不定期在民宿內依託網路招嫖方式賣淫。

最後，警員抓獲以裴男、蒙女為首的違法犯罪嫌疑人共16人，其中包括團夥主要犯罪嫌疑人5名，賣淫嫖娼人員11名，當場查繳招嫖手機、電腦等一批物品。截至目前，全案已刑事拘留5人、行政處罰11人。