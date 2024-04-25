道奇隊球星大谷翔平本週二（23日）轟出美國職棒大聯盟（MLB）生涯第176支全壘打，擊球初速高達擊球初速118.7英里（191公里），創下他自身最狂紀錄。賽後接受採訪時大谷翔平直言，這是他一生中手感最好的一次打擊。

What 118.7 MPH looks like off Shohei Ohtani's bat 😱 pic.twitter.com/Oftp6Y393F — MLB (@MLB) April 24, 2024

他在華盛頓特區與國民隊的賽事中，在第9局連續2場擊出全壘打，取得了勝利。根據美國職棒大聯盟官方數據網站的數據，他以118.7英里/小時（約191公里/小時）的速度擊球，這是他擊球初速最高的一發全壘打。

《日刊體育》（日刊スポーツ）報導指出，大谷翔平對於昨天的全壘打的初速創下自身最高紀錄感到自豪：「沒錯。我認為這是我一生中手感最好的一次打擊。」他也談到了手術後恢復力量的感覺：「我仍在繼續恢復我的投球計劃，但我打擊基本上已經恢復了，所以我專注於我在場上的實力，也能夠參加每場比賽。」

"I thought I hit it really good and I felt really good about it." Shohei Ohtani on his 118.7 mph homer last night. pic.twitter.com/ucpnFrFNl1 — SportsNet LA (@SportsNetLA) April 24, 2024

在被問及擔任打手是否比較能集中注意力時，大谷翔平表示：「我認為確實有更多時間，更容易管理自己的身體狀況，但我也認為花太多時間思考事情並不是一個好主意，所以基本上，我認為有時間練習是好的。像往常一樣，我們花時間一起查看數據。」

針對成功的原因，大谷解釋道：“上次，我對我的膝蓋非常擔心，所以這與上次不同。除了我的肘部，其他一切都處於完美狀態，所以我認為這就是與上次不同的地方。”