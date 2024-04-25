匯銀主管表示，隨著日圓趨弱，新台幣25日也終止連二紅，盤中外資操作偏雙向，且貶至32.6元上方時出口商啟動拋匯，稍微壓抑新台幣貶勢，終場收在32.578元、貶5分，總成交量14.195億美元，市場除靜待美國個人消費支出物價指數（PCE）數據公布，也在等待日銀本周利率會議結果。

根據央行統計，隨著日圓單日重挫0.46％，主要亞幣幾乎都跟貶，韓元貶0.42％、新台幣貶0.15％、人民幣貶0.02％，僅新加坡幣小升0.04％。

匯銀主管表示，「日圓貶破155大關，新台幣走弱是必然，直接牽動整體亞幣走弱」，而過去日銀已多次口頭干預，但市場反應不大，日圓匯價未有起色，後續市場關注除日銀是否進場調節，否則日圓恐難擺脫貶值頹勢。

匯銀主管指出，日本政府數度放話，表態不希望日圓大幅度走貶，主要是不希望通膨失控，日幣一直破底也會使消費受影響，因此不想讓日圓貶太多，整體基調是可接受日圓走貶，但不要貶超過基本面，近期貶幅有加快跡象，後續進場干預機率很高。

外匯交易員則認為，而觀察這波亞幣走勢，人民幣在大陸人行穩調控下，走勢相對穩定，反而是日圓成為貶值領頭羊，基本上「日圓弱、亞幣也強不起來」，關鍵就看日銀何時再次出手，將成為新台幣在內主要亞幣反彈關鍵。

至於日圓狂破底，亞幣是否衍生競貶潮，交易員強調，重點是看美元是否繼續走強，畢竟這波貶值是因美元指數上漲所致，整體氛圍能否扭轉仍以美國降息為主，目前市場仍預期今年美國會降息2碼，而延後降息題材市場已稍有反應，只要美元後續不再大幅走升，亞幣競貶壓力稍緩；另一方面，要觀察人行是否跟著放手，才有可能出現亞幣主動競貶潮。