板橋凱撒大飯店2樓蓮花泰式餐廳推出寵愛媽咪三重優惠。（板橋凱撒大飯店提供）

迎接母親節的到來，各大飯店陸續推出各項優惠活動，讓辛苦的媽媽在重要的日子享受子女的孝心。板橋凱撒大飯店推出餐飲優惠，30日前至家宴中餐廳訂位可享早鳥優惠、蓮花泰式餐廳則是祭出優惠三重奏。台南大飯店則是端出母親節豪華饗宴，消費者除享優惠還可與媽媽拍美照。

台南大飯店推出「馨心念念」母親節豪華饗宴。（台南大飯店提供）

凱薩大飯店即日起至6月30日推出「寵愛媽咪幸福食光」餐飲專案優惠，3樓家宴中餐廳供應5人小家庭團聚桌菜7900元起、或大家庭10人桌菜13800元起，凡4月30日前預訂享早鳥優惠9折。2樓蓮花泰式餐廳則祭出優惠三重奏，包含用餐即贈與媽咪合照紀念卡、拍照打卡加贈泰式露楚甜點、預定10人桌即加贈法國歐舒丹旅行組。

甜點控媽咪最愛的母親節蛋糕5月1日前下單享85折優惠。（台南大飯店提供）

台南大飯店推出「馨心念念」母親節豪華饗宴，主打多國美饌的歐式自助餐推出特別菜單，母親節檔期每人1580元，消費者可享用波士頓龍蝦、奶油焗紅蟳等佳餚，此外凡於5月4日、5日、10日、11日用餐貴賓，飯店即附贈「幸福開麥拉」拍照服務，讓用餐貴賓與媽媽吃美食、拍美照。