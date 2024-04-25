南投13鄉鎮市農會總幹事向立委馬文君陳情，指千名65歲以上老農在保期間，未撤銷工商登記喪失農保資格，盼中央放寬讓他們保有農保。（楊靜茹攝）

南投縣85歲陳太太加入農保逾35年，曾開店幫忙修改衣物貼補家用，歇業後未撤銷工商登記負責人，被農業部認定不符資格退保，傷心欲絕「房子倒了，又老了，無力重新加保」；甚至有些老農已臥床，被退保將無法領身障給付，生活陷入困頓，全縣近千例。

農業部月初行文至各地農會，因為審計部發現部分農保保戶具工商登記負責人，若經清查不符農保資格將退保，南投縣13各鄉鎮市農會清查發現，近千名65歲以上長輩年輕時確實務農，因兼職開店做生意未撤銷工商登記負責人，恐喪失農保資格，25日集體向立委馬文君陳情。

南投千名老農兼職開店遭退保，繳半輩子保費權益受損求補正。

85歲陳太太加入農保逾35年，曾開店幫忙修改衣物未撤銷工商登記，被農業部認定不符農保資格退保，她傷心欲絕，其丈夫則感到內疚。（楊靜茹攝）

陳太太陳情稱，丈夫承租國有林地耕種，1989年政府開辦農民健康保險，夫妻一起參加農保，早期農業社會，純粹靠天吃飯不穩妥，她在埔里市區開店幫忙修補衣服、賣布料等貼補家用，921地震後房子倒了，無力重建，加上視力不好，決定歇業，當時她未撤銷工商登記，沒想到卻被認定不符資格退農保，日日以淚洗面「房子倒了，又老了，無力重新加保」。

陳先生已經高齡93歲自責說，實在是很丟臉，自己能力不足，沒有什麼收入，跟他同甘共苦的太太做生意貼補家用，全家勉強維持生計，沒想到為家庭付出一輩子的太太，卻因為未撤銷工商登記喪失農保資格，他們靠老農津貼維生，不僅生活有困難，也讓他十分內疚。

埔里鎮農會總幹事江林瑤指出，農業社會純粹靠栽種並販售農作物會餓死，農民都會做小生意或打零工貼補家用，陳太太向國家繳了一輩子農保，只是未撤銷工商登記就要被退農保，實在不合理。

魚池鄉農會總幹事王威文說，老農農閒時開店賣切仔麵，為了避免麻煩，申請的營業項目一定琳瑯滿目，因資訊不足當時未撤銷工商登記負責人，如今突遭退保，農業部要求他們持實際從事農業證明再入保，不過有的坐輪椅，甚至是臥床，重新加保有困難，將無法領身障給付，生活陷入困頓，身故後其子女也無法請領喪葬津貼。

馬文君認為，照顧百姓是政府的責任，將代老農要求中央從寬處理，盼能讓他們註銷工商登記完成補正程序，繼續保有農保資格，讓衝擊降至最低。