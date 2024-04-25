內政部指出，截至今年第1季底，全台都更、危老案件共計4,689件，公辦都更已成功招商78案，投資金額達5,349億元；隨危老將屆期延長，須在2027年前完成修法，內政部除提前啟動準備工作，同時也檢討都更條例的執行審議作業。

都更常為人詬病在於大街廓整合不易、審議時間過長，且過程中多有協商裁量空間，相比之下，危老的成文審查制成了都更特快車，各具利弊。為加速辦理都更，內政部除已延長都更稅捐減徵，也檢討都更相關法令，拚簡化都更流程及審議程序等措施，強化「行政審查」、「專業簽證」及訂定「審議原則」，以加速都更推動速度。

另一方面，危老也因基地面積過小導致開發難度高、營建成本難以控制。全國危老案件有超過80％的基地面積都不及1,000平方公尺（302.5坪），業者指出，基地過小的情況也會使得開發工程經費單價變高，小基地普遍難找到價格便宜品質又良好的營造廠，甚至有聽到一坪高達35萬的營造成本，在無利可圖的情況下，起造人很容易就會選擇與所有權人解約收場。

內政部也發現，危老核准案件通過後，仍有11％未實際執行重建，當中七成是因為未申請建照、或是建照逾期未開工等；進一步分析危老案件的失效原因，多因未在期限內準備文件申請建照，或因財務無法負擔工程款，也有起造人跟所有權人協議未達共識，後續走不下去等狀況，僅14％是失效案件有再次提出申請。