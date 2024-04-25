長榮海運董事張國華與柯麗卿，近日遭星宇航空董事長張國煒委任律師提告涉嫌內線交易百億元，且接二連三有股東到金管會檢舉，更有財經界名人呼籲金管會不能坐視不理。證期局副局長高晶萍25日指出，交易所針對上市櫃公司本就會針對「交易面」、「財務業務面」有一定監視監理制度，在內線交易部份若發現異常狀況就會移請檢調。

針對外界關切有提到是否涉內線交易，高晶萍指出，這部份交易所本就對上市櫃公司股市交易上有監測，若有價量異常搭配重大訊息就會進行分析，但涉及刑事責任，所以必須蒐證，要去定罪的問題，所以有發現異常狀況，會移請檢調，或檢調若需協助，交易所也會盡力配合辦理。

金管會證期局副局長高晶萍，魏喬怡攝

而針對「重訊延遲、或是涉非常規交易」的部分，高晶萍指出，交易所會併案查核，若是發現異常會依規定來辦理。

未來對公司交易是否進行控管審查？高晶萍表示，交易所本來就對上市櫃公司「交易面」有一定的股市監視制制度，在「財務業務面」則可對公司財報實審、內控查核、平時例外管理，像當有媒體報導或檢調搜索時，交易所就會評估需要不需要實地查核，重訊也可以去看有沒有延遲、重訊查核等等措施。

股東林正疆律師24日到證期局檢舉，據檢舉函指出，長榮海運於2023年6月19日董事會決議處分長榮航空股票，此一重大資產交易案，屬影響長榮海運股票價格之重大消息，長榮海運並在同年8月14日公告於公開資訊觀測站。張國華、柯麗卿身為長榮海運董事，卻於重大消息公開前，於同年6月30日由張國華買進高達9萬8,357張的長榮海運股票，違反內線交易禁止買賣規定。

林正疆表示，媒體報導於2023年6月30日，張國華自稱擔任永久總裁、柯麗卿擔任總經理的巴拿馬長榮國際賣出近17萬張長榮海運股票，買方並與張國華有關；張國華、柯麗卿身為長榮海運內部人，涉嫌在長榮海運處分長榮航空股票的重大消息公開前，進行新臺幣上百億元長榮海運股票買、賣的內線交易，犯罪所得高達21億元。