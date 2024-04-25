護國神山台積電可能是許多科技業人士求職時的第一志願，不過也有不少台積電員工因為各種因素選擇「下山」。一位前台積電員工近日大讚外商福利好、很自由，「吃不完的零食泡麵、喝不完的咖啡牛奶，上下班不用打卡，同事超好相處沒有心理變態，真的是感恩的心」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己過去待在台積電時，心情非常痛苦、每天上班都想哭，周遭所有人都要她好好珍惜高薪，她只好強迫自己乖乖留下；不過自從離職轉到外商後，她發現外商的福利超好、風氣很自由，「吃不完的零食泡麵、喝不完的咖啡牛奶，上下班不用打卡，同事超好相處沒有心理變態，真的是感恩的心」，雖然外商裁員時不會客氣，但原PO仍覺得轉職很值得，甚至許願「想與公司共存亡」。

對此，許多網友紛紛回應，「在台積工作不知道有啥要好好珍惜的，哈哈」、「台積真的鬼故事堪比聊齋誌異，待不到半年想跑了，每天壓力好大」、「做過的只會問妳身體還好嗎？」

不過也有人提醒，「題外話，零食泡麵咖啡牛奶沒多少錢，真的沒多少錢」、「有一天被裁的時候，前輩提醒你，是正常的，人生就是不停的戰鬥」。