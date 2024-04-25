大陸國台辦昨日表態稱，若民進黨不改台獨立場，將就海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）「採取進一步措施」。對此，陸委會25日回應指出，ECFA對兩岸都有利，大陸若要懲罰台灣一方，就是懲罰雙方企業。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會中批評，民進黨當局不斷修改規則、設置障礙，導致如今ECFA實施面臨不確定性。她警告，如果民進黨當局繼續頑固堅持台獨立場，拒不悔改，大陸支持有關部門依據相關規定研究採取進一步措施。

陸委會副主委詹志宏25日於例行記者會上表示，ECFA不只對台灣企業有利，是對兩岸企業都有利。他說，台灣工業半成品運到大陸，再進行生產並內銷或外銷，大陸若要懲罰一方，就是懲罰雙方相關企業。「我們的提醒，我們的苦口婆心值得他們參考。」他稱，經濟施壓手段對大陸而言是司空見慣，但沒必要把經濟賦予政治任務。

對於福州、廈門、平潭將為台灣人推出2000多套免租房和公租房，詹志宏認為，大陸希望吸引台灣青年赴陸求學與發展，但要務實一點，改善大陸的經濟、生活、政治環境，讓台灣人願意去交流與生活，否則「2000間房間就要吸引多少台灣人？」這沒有吸引力，「請他們（大陸）再好好檢討一下」，

詹志宏續稱，過去大陸推出的台青創業園區、平潭試驗區，「現在呢？什麼都沒有」，這浪費他們（陸方）的時間與金錢。詹志宏說，最好是透過兩岸協商來安排，雙方有共識再一起交流合作，這是成功的關鍵。

另被問及，陸媒駐台記者是否進一步開放？詹志宏說，他無法回答時程，因這是由主管機關負責。他說明，目前有8家陸媒共12位媒體同業在台，我方期待能逐步往前推動，但有少數同業對於台灣的規定還需要時間磨合；但把交流秩序建立好，是共同努力目標。

詹志宏於前次記者會上稱「炎黃子孫只是中國古代傳說」，遭大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評是「數典忘祖、背棄民族」，如不改弦更張，必將「被釘在歷史的恥辱柱上」。

詹志宏25日直呼，「炎黃子孫只是中國古代傳說」一說「不是我講的」，而是兩岸百科網站都將之描述為神話故事，這是中國的術語、沒有考古學的依據。他說，自己談話的重點在於，如果企圖把歷史、文化、地理等不相干因素參雜在一起，然後做特定政治立場的解讀，或據此要求選邊，就是「言語上的陷阱」。