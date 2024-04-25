元大銀此波人事調整，因前董事長蔡明修退休，11日起由張財育內升，而張的總經理職缺，先前由執行副總邱文卿暫代至今，25日董事會討論此案，將由翁素卿接任，此人事案將待主管機關核准後生效。

元大金表示，翁素卿在銀行業資歷逾37年，除是現任元大金控總稽核，在元大集團服務期間曾擔任元大銀行總行督導主管及總機構法令遵循主管，經驗豐富專業溝通能力強。

元大強調，此高階人事案將借其長才，在兼顧「穩健獲利」、「風險控管」及「永續發展」核心理念下，延續資產擴張及深耕優質客戶策略，穩健擴張授信、信貸等各項業務規模，持續秉持風險控管與維持優良資產品質，並強化存放款與財富管理等業務動能，藉由資產負債結構之調整，提升整體獲利能力。

而新任董事長張財育由總經理內升，同樣是基層出身的老元大人，過去參與元大內部大小決策，3月底也剛續任元大儲蓄銀行（韓國）新任董事長，未來與翁素卿搭配掌舵，將為元大銀行帶來新氣象。

至於翁素卿接任銀行總經理後，其金控總稽核懸缺，元大金在24日已公告，將由曾任元大銀行總稽核及元大證券副總經理的趙松山出任，元大金總稽核人事案，一樣要等主管機關核定後才會生效。