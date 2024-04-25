工研院和友達簽署策略夥伴協議書，未來雙方將攜手在「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」等四大領域加強合作，透過工研院的跨領域優勢與友達在市場應用的實力，加乘創新技術的發展，促進產業技術升級與提升國際競爭力。

工研院院長劉文雄表示，工研院與友達有深厚的合作基礎，長期在智慧顯示面板、光電領域等，皆有互動與交流。近年隨著全球供應鏈重組，許多大型企業也因應時勢，積極邁向數位化與低碳轉型，希望透過雙方的策略合作，將友達在「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」領域達成企業創新與永續經營。同時，工研院亦將進一步針對「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」深化合作，以跨域整合方式提供友達在智慧零售、醫療照護及淨零排放的最佳解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋，加速產業升級、接軌國際。

友達執行長柯富仁表示，友達近年積極推動雙軸轉型，以提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical）為兩大核心，與生態圈夥伴以互補、合作、共創精神，提供產業更高價值含量的產品和解決方案服務。而工研院具備科技研發實力，在友達與工研院長期深厚的合作基礎下，期待透過這次的策略夥伴協議計畫，可以結合雙方創新研發能量，共同推動「前瞻顯示」、「車輛電子及智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」，助力臺灣產業激發出更多創意火花及商機。

今年TOUCH TAIWAN也展示在前兩項「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」的先期合作成果，其中，「直覺式駕駛安全系統」具備三項關鍵優勢：一、以工研院透明投影膜技術整合友達Mini LED、AmLED技術，開發車用全景式P-HUD抬頭顯示器，使投影膜透明度≥75％，資訊亮度1,000 nits，不影響駕駛視線，不用低頭。二、全球首創生理資訊監測安全帶，採用軟性耦合式生理感測技術，可於動態下隔著1.5mm織物厚度精準感測肌電訊號，以監測駕駛之心率、瞌睡程度，提昇駕駛行車安全。三、領先開發車用一體成形觸控旋鈕，比傳統機械旋扭更具設計感、耐用度、操控安全，讓駕駛直覺操作資訊娛樂系統。

未來針對「垂直場域整合方案」，工研院將以深耕在智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等關鍵技術，結合友達延伸專業醫療顯示技術與高精密度感測技術，加速創新技術應用至多元場域，進軍國際智慧醫療龐大商機。在「淨零排放ESG」部分，工研院將攜手友達推動綠色製造，共同推動企業達到淨零永續的目標。