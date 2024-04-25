針對北投士林科技園區地上權案爭議，前後任北市府再度交鋒。台北市副市長李四川23日表示，有沒有弊端還要調查，但與T16比較，T17、T18以最低價得標，原則就會受到質疑。台北市議會將成立調查專案小組，由組成議員直接查案，市府不得拒絕索資。國民黨台北市議員游淑慧質疑，2021年她就質詢過士北科地上權賤租案，為什麼時任柯文哲要把原本的保底規定拿掉，訂出一個超低價的底價？這樣逆市場操作耐人尋味。

「士北科地上權賤租案，這不是新案，而是2021年我就質詢過的事情！」游淑慧今(25日)在臉書發文提到，當時她做的防弊補救機制，就是修改規定，納入市府地上權權利金底價設定必須有「保底」機制。但為什麼當年柯文哲市長要把原本的保底規定拿掉？訂出一個超低價的底價。2021年正是不動產行情看漲的時候，這樣逆市場操作，耐人尋味。她並標註指出「2021年質詢資料回顧：柯文哲與新光人壽，新光人壽與吳欣盈」。

網友表示「就看柯文哲要用什麼說詞反駁」、「意思是柯藉機圖利新光人壽嗎？柯與吳家有這樣不尋常的關係？」、「支持萬安市府還有臺北市議會將這件案子移送檢調偵辦！這實在蠻離譜的～也沒看到前任市長出來說明清楚」、「有權有勢的人還不是官官相護，才有這麼多的弊案」。